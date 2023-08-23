Воркутинская Детская художественная школа взяла Гран-при международного пленэра. Фото: МРМОО «Дом Мира».

Во Владимирской области состоялся XXII Межнациональный пленэр юных художников, в котором приняла участие делегация из Воркуты. Группа воспитанников Детской художественной школы, которую возглавил директор учреждения Сергей Гагаузов (на фото), привезла в Заполярье Гран-при.

Как сообщили организаторы, в соревнованиях «Земля любви, земля надежды» приняли участие 400 юных художников из России, Белоруссии, Германии и Казахстана.

– Воркутинцы получили больше 20 наград в конкурсах, которые включал пленэр, и Гран-при за лучшую пленэрную коллекцию, – говорится в сообщении МРМОО «Дом Мира».

Кстати, директор воркутинской ДХШ Сергей Гагаузов на днях получил почетное звание «Народный художник Республики Коми». Указ об этом 18 августа подписал глава региона Владимир Уйба.

Между тем, первое место соревнований плэнера вручили Детской школе искусств №10 из Ижевска, второе – Детской школе искусств №6 «Да-Да» из Набережных Челнов, третье – Кировградской детской художественной школе из Свердловской области.

Специальным дипломом лауреата «Шаг к победе» удостоились юные художники Детской художественной школы из Белгорода.

По традиции были определены не только авторы лучших работ, но и победители «командного первенства» – по сумме призовых мест в заочном конкурсе ИЗО «Земля любви, земля надежды» и пяти творческих конкурсов пленэра: конкурс экслибрисов, конкурс по созданию книжки-гармошки, конкурс натурных рисунков «Портрет в национальном костюме», блиц-конкурс «Яблочный Спас», конкурс пленэрных работ «В сердце России».

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