Маньпупунёр в объективе: жителям столицы Коми раскроют тайны мистического мира плато

Фотограф Виктор Квасов наблюдает за уникальной природой и изменчивым настроением плато Маньпупунёр уже несколько лет. Фото: личный архив героя публикации.

24 августа в 18.00 в центре культурных инициатив «Югор» состоится открытие первой персональной выставки работ известного в Коми фотографа Виктора Квасова «На пути к великанам».

Как рассказали организаторы, впервые уроженец Троицко-Печорского района познакомился с высокими каменными останцами ещё в 2018 году. Виктор Квасов работает государственным инспектором Печоро-Илычского государственного заповедника на плато Маньпупунёр. Поэтому молодой мужчина много наблюдает за природой заповедника. С тех пор, летом и зимой, знаменитое плато стало для фотографа вторым домом.

По словам сотрудников «Югора», фотоработы художника отражают красоту и величие плато Маньпупунёр, многообразие растительного и животного мира Республики Коми. Экспозиция откроет тайны мистического мира плато. Сами фотографии – размышления автора о том, какое место занимает это уникальное природное достояние в современном мире и как взаимодействует с людьми, признавшими его одним из семи чудес России.

– На выставке можно узнать интересные факты, мифы и истории о геологическом объекте, а также с использованием очков виртуальной реальности «оказаться» на плато в режиме реального времени, – рассказали в ЦКИ.

Экспозиция будет работать до 24 сентября по адресу: Сыктывкар, ул. Горького, 2.

Между тем, Виктор Квасов – действующий член Русского географического общества, участник и победитель различных фотоконкурсов. Его работы публикуются в республиканских и всероссийских СМИ. Фотографии Виктора были представлены в выставке «Бескрайний север» в галерее «АртМост» (Москва) в рамках проекта «Природа. Традиции. Люди», посвящённого 100-летию со Дня образования Республики Коми (Москва, Санкт-Петербург).

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