Жительница Печоры получила инвалидность после лечения и отсудила 350 тысяч рублей

Жительница Печоры обратилась в городской суд с требованием взыскать с больницы денежную компенсацию, так как ей некачественно оказали медицинскую помощь, в результате чего она стала инвалидом. Детали случившегося сообщили в пресс-службе судов Коми.

Сначала женщина поступила в реанимацию, после чего ее перевели в терапевтическое отделение, где она пожаловалась на частые головные боли, боли в ногах и неудобство из-за постоянного лежания. Спустя время истицу перевели в неврологическое отделение а после выписки лечение продолжилось дома амбулаторно.

Спустя время женщина вновь попала в неврологическое отделение. После продолжительного лечения ей установили инвалидность.

Эксперты пришли к выводу, что первый диагноз был поставлен неправильно и отсутствует прямая причинно-следственная связь между качеством оказания медицинской помощи в Печорской ЦРБ и установлением инвалидности.

Гражданке присудили 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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