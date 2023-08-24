В Коми экс-начальник ОГИБДД незаконно выдавал права: ему дали 5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего начальника отдела ГИБДД по Печоре признали виновным в получении взятки, в трех эпизодах злоупотребления полномочиями и таком же количестве эпизодов служебного подлога. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2017 году полицейский был старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения ОГИБДД по Сосногорску. Он получил через посредника 30 тысяч рублей. За это сотрудник ГИБДД изготовил подложные документы о сдаче экзаменов для получения прав. Однако на самом деле передавший деньги человек эту процедуру не проходил.

Осужденный злоупотребил полномочиями и совершил служебный подлог, выдав права еще двум людям, в том числе посреднику. Экс-полицейского признали виновным. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Осужденному на четыре года запретили занимать ряд должностей. Кроме того, его лишили звания майора.

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