В Сыктывкаре снесут еще три аварийных дома

В столице Коми снесут еще три аварийных дома. Электронный аукцион состоялся на портале госзакупок. Его начальная стоимость составляла 5,27 млн рублей.

Снос домов будет осуществлять ООО «Проэкобезопасность», предложившее за выполнение работ 3,67 млн рублей.

В течение 30 дней организация должна будет снести три дома в микрорайоне Лесозавод: №32 по улице Школьной, №41 по улице Зои Космодемьянской, №70 по улице Серова.

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