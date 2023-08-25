Пьяный ухтинец украл ружье: он должен заплатить 200 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ухте 52-летнего местного жителя признали виновным в хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 5 февраля. Ранее судимый пьяный мужчина был в гостях. Ему на глаза попалось ружье 12-го калибра. Гость дождался, когда хозяин уснул, украл оружие и ушел. На суде фигурант признал свою вину. Однако он заявил, что собирался потом вернуть оружие владельцу. Ухтинца оштрафовали на 200 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Ружье передали в полицию для уничтожения или надлежащего использования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пьяный печорец украл ружья, чтобы продать их за 10 тысяч

Подозреваемого задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде (подробности)