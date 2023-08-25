Пьяный ухтинец украл ружье: он должен заплатить 200 тысяч рублей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ухте 52-летнего местного жителя признали виновным в хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Инцидент произошел 5 февраля. Ранее судимый пьяный мужчина был в гостях. Ему на глаза попалось ружье 12-го калибра. Гость дождался, когда хозяин уснул, украл оружие и ушел. На суде фигурант признал свою вину. Однако он заявил, что собирался потом вернуть оружие владельцу. Ухтинца оштрафовали на 200 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев. Ружье передали в полицию для уничтожения или надлежащего использования.
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