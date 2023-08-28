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НовостиОбщество28 августа 2023 6:49

Может находиться в Коми: в Саратовской области ищут 35-летнюю женщину

Волонтеры Коми сообщили о поисках 35-летней женщины из Саратовской области
Источник:kp.ru
Может находиться в Коми: в Саратовской области пропала 35-летняя женщина

Может находиться в Коми: в Саратовской области пропала 35-летняя женщина

В городе Балашов Саратовской области пропала без вести 35-летняя Юлия Рекечинская. Она не дает о себе знать с 21 июня.

Приметы: плотное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы, рост 160 см. Во что она была одета - не сообщается.

По информации волонтеров «Лиза Алерт», женщина может находиться на территории Коми. Номера телефонов для связи с волонтерами: 8 (937) 224 06 60, 8 (800) 700 54 52.

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