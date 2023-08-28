В Сыктывкаре столкнулись «Нива» и Mercedes: пострадали два человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 27 августа, в Сыктывкаре столкнулись «Нива» и Mercedes, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 11.08. Мужчина 1962 года рождения ехал за рулем Chevrolet Niva по улице Колхозной в сторону Пермской. Напротив дома №153 водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Mercedes.

В результате ДТП пострадали два человека. Пассажирка «Нивы» получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, тупую травму шеи, а также переломы ключицы и мизинца. Кроме того, под вопросом перелом трех ребер. У пассажира Mercedes диагностировали ушиб грудной клетки и перелом ребра. Обоих пострадавших увезли в больницу.

Водителя «Нивы» 12 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Он получил права в 2007 году.

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