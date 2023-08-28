В Коми построят новый детский сад на 40 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ижемском районе планируют построить новый детский сад на 40 мест. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Новое дошкольное учреждение появится в селе Кипиево. Уже завершился аукцион по разработке проектно-сметной документации. Начальная стоимость контракта составляла 6,25 млн рублей. Было подано шесть заявок, победителем стал участник, предложивший 4,17 млн рублей. Подрядчик должен разработать проект в течение 270 дней. Здание должно быть одноэтажным. Ориентировочная площадь застройки составляет 450 квадратных метров. В детском саду разместят две группы детей: младшая разновозрастная до 4 лет (15 человек) и старшая разновозрастная от 4 до 7 лет (25 человек).

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