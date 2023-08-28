В Микуне строят два дома для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстроя Коми

В Микуне по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда строят два многоквартирных дома. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Коми.

Так, один из домов готов более чем на 96%. Здание уже построили, туда подвели коммуникации. Сейчас ведется внутренняя отделка и благоустройство территории. В самих квартирах выполнили разводку коммуникаций, в санузлах уложили плитку, установили сантехнику, входные и межкомнатные двери. Туда переедут в общей сложности 90 семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре снесут еще три аварийных дома

В микрорайоне Лесозавод снесут три ветхих дома (подробности)