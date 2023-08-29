Не отдавала отчета своим действиям: пьяная сыктывкарка украла пять пар обуви у нового знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре местную жительницу 1997 года рождения подозревают в краже имущества из квартиры общей стоимостью 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец 1989 года рождения и заявил о краже из его квартиры. Мужчина рассказал, что отдыхал в увеселительном заведении и там познакомился с девушками. Далее они выпивали. После этого сыктывкарец пригласил одну из девушек к себе домой.

Утром житель столице Коми обнаружил, что девушка ушла. С собой она взяла пять пар мужской обуви, два телефона и около 3 тысяч рублей. Полицейские нашли подозреваемую.

– Девушка в ходе допроса пояснила, что не отдавала отчета своим действиям из-за состояния сильного алкогольного опьянения, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Все имущество и деньги изъяли, за исключением пары кроссовок, которые она потеряла на улице.

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