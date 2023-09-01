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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:09

В зоне СВО погиб наводчик-сапер из Сыктывкара

Он был гвардии сержантом
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб гвардии сержант Павел Игнатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Игнатов родился и жил в Сыктывкаре. Житель столицы Коми был наводчиком-сапером инженерно-саперного отделения. Уйба назвал погибшего военнослужащего истинным примером мужества, чести и любви к Родине. Глава Коми выразил соболезнования родным и близким Игнатова.

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