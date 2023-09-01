Администрация Сыктывкара выкупит у жителей еще шесть квартир

Фото: Pixabay.

Администрация Сыктывкара планирует выкупить у жителей еще шесть квартир. Об этом говорится в соответствующих постановлениях.

В 2023 году администрация издала почти 60 документов об изъятии жилья для муниципальных нужд. Сыктывкарские власти выкупают помещения в аварийных домах. Это нужно для того, чтобы снести здания после расселения людей. В августе администрация приняла шесть постановлений о выкупе квартир. Речь идет о помещениях в домах, расположенных на улицах Советской, Серова, Печорской и Тентюковской, а также в Дырносе.

Сроки, размер возмещения и другие условия будут определяться соглашением об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. Проект соглашения будет направляться правообладателям изымаемой недвижимости для подписания. Если собственник жилого помещения не заключит соглашение в установленном земельным законодательством порядке, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, будут предприняты принудительные меры согласно Жилищному кодексу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Микуне строят два дома для переселенцев из аварийного жилья

Один из них готов более чем на 96% (подробности)