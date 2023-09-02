В Коми 10-летний школьник перебегал дорогу и оказался под колесами иномарки

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, в Печоре Nissan Tiida сбил 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 16.30. Мужчина 1989 года рождения ехал за рулем Nissan по улице Социалистическая в сторону улицы Свободы. Около дома №2 иномарка сбила ребенка. Мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадал ребенок. Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Госпитализация юному жителю Коми не понадобилась. Ребенок находился на улице без взрослых.

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