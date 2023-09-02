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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 13:59

В Сыктывкаре водитель 204 раза нарушил ПДД и сбил женщину

В Сыктывкаре 204 раза нарушивший ПДД водитель сбил женщину
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, в Сыктывкаре автомобиль Daewoo Nexia сбил женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 22.15. 36-летний мужчина находился за рулем автомобиля Daewoo. Он начал движение в районе дома №21а по улице Космонавтов. При этом легковушку сбила стоящую 32-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, а также перелом голеностопного сустава. Госпитализация ей не потребовалась. Водителя 204 раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Он получил права в 2005 году.

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