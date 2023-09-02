Шла по линии тротуара: в Сыктывкаре Renault сбил 60-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, в Сыктывкаре Renault Logan сбил 60-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 15.26. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем Renault по улице Старовского со стороны Катаева. Водитель решил повернуть на прилегающую территорию дома №50 по улице Коммунистической. При этом иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по линии тротуара.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб правого бедра и ссадины носа. Госпитализация женщине не потребовалась.

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