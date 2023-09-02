Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2023 14:48

Шла по линии тротуара: в Сыктывкаре Renault сбил 60-летнюю женщину

В Сыктывкаре Renault сбил 60-летнюю женщину
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, в Сыктывкаре Renault Logan сбил 60-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 15.26. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем Renault по улице Старовского со стороны Катаева. Водитель решил повернуть на прилегающую территорию дома №50 по улице Коммунистической. При этом иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по линии тротуара.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб правого бедра и ссадины носа. Госпитализация женщине не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре водитель 204 раза нарушил ПДД и сбил женщину (подробности)