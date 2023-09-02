В Коми женщина на Chevrolet врезалась в фуру: пострадала пассажирка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, в Прилузском районе столкнулись Chevrolet Lanos и грузовик Volvo с прицепом, в результате чего пострадала пассажирка легковушки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16:00. Женщина 1993 года рождения ехала за рулем Chevrolet Lanos по трассе Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар. На 581-м километре водитель врезалась в попутную фуру. Это произошло из-за несоблюдения дистанции.

В результате в ДТП пострадала женщина 1992 года рождения, находившаяся в салоне Chevrolet. Она получила автотравму, черепно-мозговую травму, и ушиб правой руки. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшей не понадобилась. Женщина была пристегнута. Водитель Chevrolet получила права в 2013 году.

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