Пропал в День Знаний: в Коми срочно ищут пропавшего молодого мужчину

Андрея Зозуля пропал в Коми, фото предоставили в «Лиза Алерт»

В Ухте пропал 32-летний Андрей Зозуля, сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в Коми. По предоставленным данным, его местонахождение неизвестно с 1 сентября 2023 года. В настоящий момент его ищут родные, близкие и друзья.

Приметы: рост – 187 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза и темные волосы.

Был одет: черная кофта, синяя футболка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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