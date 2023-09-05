Житель Коми обокрал мать и навредил отцу

В Сыктывдинском районе мужчину осудят за кражу ноутбука матери и причиненный вред автомобилю отца

В Сыктывдинском районе Коми утвердили обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Выльгорта. Фигуранта уголовного дела обвинили в краже и умышленном повреждении чужого имущества.

По предоставленным данным, 6 апреля 2023 года мужчина поссорился со своим отцом и вышел во двор дома. Там он решил сорвать свою злость на отцовской машине, для чего вооружился деревянным штакетником и ударял им по корпусу автомобиля.

После этого он забрал из квартиры ноутбук мамы и продал его за 15 тысяч рублей. Свою вину фигурант уголовного дела признал в полном объеме. Судебное заседание пройдет в Сыктывдинском районном суде.

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