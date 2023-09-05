В Коми пропал без вести 37-летний мужчина с удочками

В селе Мордино Корткеросского района пропал без вести 37-летний Виталий Мартыщик. Мужчина не выходит на связь со второго сентября.

Приметы: нормальное телосложение, рост 165 см, светлые глаза, каштановые волосы. В день исчезновения на нем был костюм зеленого цвета, а с собой он взял удочки и рюкзак.

Номера телефонов для связи с поисковиками: 8 (922) 089 00 29, 8 (800) 700 54 52.

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