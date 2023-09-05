В Коми продолжается сбор денежных средств в помощь Степану Сонину

В Республике Коми объявили очередной сбор денежных средств на курс реабилитации для жителя Воркуты Степана Сонина, который пострадал в ДТП. С начала благотворительного сбора было собрано 120 тысяч рублей, что составляет 1/5 часть от необходимой суммы, сообщили в группе в ВК «Помощь Степану Сонину».

С 25 декабря 2023 года по 15 января 2024 года молодому человеку запланирован последний в текущем году курс реабилитации в РЦ ООО «Три Сестры». Стоимость 21 дня реабилитации составит 546 тысяч рублей. Необходимую сумму нужно собрать до 10 ноября.

«Без преувеличения, вы все – люди с большим сердцем и безграничной душой! Отдельно выражаем благодарности жителям города Воркуты и Республики Коми, которые на постоянной основе поддерживают морально и материально семью Степана. Обстоятельства сложились так, что будущее Степана, его полноценное выздоровление, положительная динамика восстановления полностью зависит от вас. Именно поэтому мы вновь вынуждены обратиться к небезразличным жителям нашего родного города и республики. Уже не первый раз вы помогли нам собрать внушительную сумму средств. Дорогие земляки! Просим вас оказать финансовую и информационную поддержку в распространении проводимого сбора. Ваша бесценная поддержка напрямую влияет на эффективность своевременных курсов реабилитации», - обращается семья Степана Сонина к неравнодушным людям.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕКВИЗИТЫ:

СБЕРБАНК:

Карта привязана к телефону мамы Степана: +79121236804 (Получатель: ХОЛЬНАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА)

Номер счёта: 40817810028780335401

Получатель: ХОЛЬНАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048702640

Корр. счёт: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

КПП: 110102001

SWIFT-код: SABRRUMM

ВТБ:

5368 2902 5053 0617 (Получатель: ХОЛЬНАЯ ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА)

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