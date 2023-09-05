В Сыктывкаре женщина незаконно получала надбавку к пенсии: ее могут посадить на шесть лет

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В Сыктывкаре женщина 1967 года рождения незаконно получала северную надбавку к пенсии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина – пенсионер одного из силовых ведомств. Она подала заявление о назначении пенсии. При это женщина не сообщила о фактическом месте жительства. У подозреваемой имеется прописка в Воркуте. На самом деле она жила не по месту регистрации, а в Москве. Однако фигурантке платили северную надбавку к пенсии. С 2017 по 2020 год женщина незаконно получила в общей сложности 364 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Согласно законодательству, фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

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