Мошенники наживаются на жителях Коми, прося деньги в долг Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники обокрали троих жителей Коми, прося деньги в долг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Жертвами мошенничества стали жители Сыктывкара, Сосногорска и Воркуты. В мессенджерах им писали неизвестные. Злоумышленники представлялись знакомыми жителей Коми. Далее собеседники просили денег в долг. Доверчивые жители Коми перевели им в общей сложности 139 тысяч рублей.

Сыктывкарке позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела безопасности одного из крупных банков. Собеседник заявил, что на имя женщины кто-то незаконно пытается оформить кредит. Якобы для того, чтобы предотвратить это, злоумышленник убедил женщину продиктовать СМС-код. В итоге со счета горожанки пропало 300 тысяч рублей.

Кроме того, жертвой мошенничества стал директор строительной организации. Он хотел купить строительные материалы, но лишился 57 тысяч рублей.

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