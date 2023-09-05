Один из районов Коми остался без связи Фото: Shutterstock

В Усть-Цилемском районе Коми вторые сутки не работает мобильная связь. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Люди рассказали, что второй день не могут дозвониться до жителей Бугаево, Замежной, Хабарихи и Харьяги. Выяснилось, что произошло локальное повреждение арендованного канала связи. Это стало причиной снижения качества связи. На месте работают специалисты технической службы.

Как сообщает БНК со ссылкой на свои источники, при углублении Печоры перебили кабель, что послужило причиной неполадок.

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