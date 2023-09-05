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Происшествия5 сентября 2023 5:45

Взрыв газа в Коми: что там происходит сейчас

Пострадавшим от взрыва в Выльгорте перечислили 100 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Пострадавшим в Выльгорте перечислили компенсацию. Фото: пресс-служба администрации Сыктывдинского района

Пострадавшим в Выльгорте перечислили компенсацию. Фото: пресс-служба администрации Сыктывдинского района

Глава Коми Владимир Уйба распорядился выделить материальную помощь пяти пострадавшим от взрыва газа семьям. ЧП произошло 1 сентября на улице Домны Каликовой в Выльгорте, в результате чего пострадала 71-летняя женщина.

По предоставленным данным, к настоящему моменту четырем семьям перечислили 100 тысяч рублей, в расчете по 10 тысяч рублей на одного члена семьи. В ближайшее время планируется перечислить оставшиеся средства жильцам пятой квартиры.

В пресс-службе правительства также сообщили, что в скором времени планируется завершить подготовку смет на восстановление общедомового имущества. В настоящий момент от мусора освобожден подъезд, чтобы избежать набегов мародеров, организовано дежурство полиции.

После осмотра специалисты «Комигражданпроекта» пришли к выводу, что в доме нет видимых дефектов и повреждений, которые снижают прочность и устойчивость конструкций здания.

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