Житель Коми напал из мести на автомобиль

Житель Усть-Вымского района получил срок за нанесение ущерба чужому авто

В Усть-Вымском районе 45-летнего местного жителя признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло 20 апреля 2022 года, когда фигурант уголовного дела гулял по Микуню. В какой-то момент он увидел припаркованный автомобиль КИА «Соренто» с водителем. Подсудимый попросил у мужчины сигарету, а после довезти его до местного бара.

Получив отказ, он разозлился, ударил ногой по водительской двери, причинив ущерб на сумму 26,5 тысяч рублей. Свою вину мужчина не признал, однако суд ему назначил 1,5 года в колонии-поселении, взыскав с него в пользу потерпевшего сумму причиненного вреда.

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