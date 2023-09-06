В Коми мужчина вломился в дом к старушке и обокрал ее

В Сыктывкаре осудили обокравшего старушку мужчину

В Сыктывкаре 45-летнего местного жителя признали виновным в грабеже, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Жертвой грабителя стала пожилая женщина, сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, преступление произошло 10 февраля 2023 года. Мужчина зашел в общежитие на улице Зои Космодемьянской, толкнул одну из дверей и увидел внутри дремавшую пожилую женщину с инвалидностью.

Поняв, что она не может дать ему отпор, он сел на кровать пенсионерки и вытащил из-под подушки сверток с 18 тыс. руб. Когда он забрал деньги, пострадавшая проснулась и пригрозила, что позвонит в полицию. В результате злоумышленник забрал и телефон.

Свою вину фигурант уголовного дела признал. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии строгого режима.

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