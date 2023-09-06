Сыктывкарец украл гаражный бокс: мужчину могут посадить на пять лет

В Сыктывкаре мужчина украл гараж и подарил другу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 35-летнего местного жителя подозревают в краже гаражного бокса стоимостью около 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился сыктывкарец. Горожанин рассказал, что у него украли гаражный бокс. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний сыктывкарец.

Горожанин во время прогулки заметил гараж и решил его присвоить. Он попросил знакомого вывезти бокс. При этом злоумышленник заявил, что гараж принадлежит ему. Фигурант рассказал, что похищенное подарил приятелю. Объект нашли и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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