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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 7:38

В Сыктывкаре две женщины отдали курьеру мошенников 295 тысяч рублей

Мошенники украли у двух сыктывкарок 295 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Мошенники украли у двух сыктывкарок 295 тысяч рублей

Мошенники украли у двух сыктывкарок 295 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у 76-летней и 83-летней жительниц Сыктывкара 295 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщинам позвонил неизвестный и представился правоохранителем. Собеседник заявил, что родственники сыктывкарок попали в ДТП. При этом злоумышленник убедил горожанок не созваниваться с близкими, поскольку они якобы находятся в больнице. Кроме того, он потребовал приготовить деньги, заверив, что в таком случае уголовное дело закроют. Наличные «полицейский» сказал передать курьеру. Женщины спрятали 295 тысяч рублей в постельное белье и передали прибывшему мужчине.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

– Проводятся следственно-оперативные мероприятия по задержанию злоумышленника, – говорится в сообщении.

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