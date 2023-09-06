В Коми 6 тысяч семей направили маткапитал на оплату обучения

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В Коми 6 тысяч семей направили средства материнского капитала на оплату обучения детей в вузах и ссузах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения СФР.

В новом учебном году 900 человек будут получать за счет маткапитала. Всего с начала действия этой программы деньги на образование потратили более 6 тысяч семей из Коми. Речь идет об обучении в вузах и ссузах. Деньги можно направить на образование любого ребенка в семье.

Чтобы направить материнский капитал на оплату обучения или проживания в студенческом общежитии, нужно подать заявление через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения Социального фонда по Республике Коми.

В заявлении нужно указать реквизиты договора о предоставлении платных образовательных услуг или о найме жилого помещения в общежитии (договор должен быть заключен с владельцем сертификата на маткапитал).

Копию самого договора предоставлять не потребуется, если между СФР и учебным заведением заключено соглашение о взаимодействии. На сегодня такие соглашения заключены более чем с тремя тысячами вузов и ссузов страны, и этот список постоянно пополняется. Из образовательных организаций Республики Коми в него вошли СГУ, УГТУ, в т.ч. филиалы в Усинске и Воркуте, СЛИ, КРАГСиУ, Печорский промышленно-экономический техникум, Сыктывкарский медколледж, Сыктывкарский автомеханический техникум, Ухтинский педагогический колледж и другие учебные заведения.

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