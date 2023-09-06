Пьяный сыктывкарец украл у своей экс-воспитательницы телефон и продал его

Сыктывкарец украл у своей бывшей воспитательницы телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 36-летнего местного жителя обвиняют в краже мобильного телефона у своей бывшей воспитательницы из детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 15 июля. В Сыктывкаре встретились двое знакомых. Один из них собирался на день рождения и предложил приятелю пойти с ним. На пороге квартиры случайный гость узнал в имениннице свою воспитательницу из детского сада. Сыктывкарец выпил и дождался, пока все уснут. Далее он взял принадлежащий хозяйке телефон Xiaomi Redmi 9C и ушел. Смартфон мужчина продал прохожему за 500 рублей.

На следующий день житель Коми протрезвел и одумался. Он нашел того самого прохожего и выкупил телефон обратно. Однако на тот момент воспитательница уже обратилась в полицию. Злоумышленника задержали, уголовное дело направили мировому судье.

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