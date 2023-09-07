В Коми начальника отдела водоканала обвинили в хищении

В Сыктывкаре начальник отдела в водоканале похитил 3,2 млн рублей

В Сыктывкаре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела снабжения ОАО «Сыктывкарский водоканал». Его обвинили в хищении с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете Коми.

По данным следователей, фигурант уголовного дела в период с 2014 по 2018 год, работая начальником отдела снабжения, заключал договоры с организациями по завышенным ценам. Всего подконтрольным компаниям было незаконно перечислено более 3,2 млн рублей. Деньгами он воспользовался по своему усмотрению.

В результате уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Вся доказательная база уже собрана, отметили в ведомстве.

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