Вернувшимся с зоны СВО жителям Коми напомнили о возобновлении трудового договора

Трудовым Кодексом РФ определены особенности оформления трудовых отношений с мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками

Жителям Коми, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, необходимо возобновить трудовой договор с работодателем в течение трех дней с момента возвращения. Об этом напомнили в пресс-службе регионального СФР.

Напомним, что рабочее место за мобилизованным сохраняется до его возвращения, однако у работодателя есть право найти сотруднику замену, пока он отсутствует. Также в СФР подчеркнули, что трудовой договор в одностороннем порядке работодатель расторгнуть не может.

В фонде заявили, что вернувшийся со спецоперации работник должен уведомить начальство в течение трех дней о своем желании возобновить трудовой договор. Это необходимо, в том числе, и для оформления больничных листов.

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