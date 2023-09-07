Сыктывкарец присвоил найденный телефон: его будут судить

Укравший оставленный на скамейке телефон сыктывкарец пойдет под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 65-летнего местного жителя обвиняют в краже мобильный телефона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел днем 7 августа около буккроссинга «Маленькая свободная библиотека» рядом с домом № 78 по улица Коммунистической. Сыктывкарец сидел на скамейке и читал книгу. В какой-то момент житель Коми заметил на соседней скамейке телефон. Там устройство оставила женщина. Мужчина забрал телефон и продолжил читать. Через несколько минут к сыктывкарцу подошла женщина и спросила, не видел ли тот смартфон. Житель Коми ответил отрицательно, после чего ушел.

Сыктывкарца нашли в тот же день. Телефон у него изъяли и вернули владелице. Уголовное дело направили в суд.

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