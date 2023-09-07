На автодороге Ухте – Дальний ремонтируют двухкилометровый участок

Фото: ОГИБДД по Ухте

На автодороге Ухте – Дальний проводятся дорожные работы, там ремонтируют двухкилометровый участок. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В среду, 6 сентября, на перекрестке вышеупомянутой дороги с улицей Ветлосяновской отключили светофор. Это связано с тем, что там ремонтируют дорогу. Планируется, что светофор останется отключенным до 13 сентября. Кроме того, на участке со второго по четвертый километр пропускать машины будут по сигналам временных мобильных светофоров. Такое решение приняли в связи с проведением дорожных работ.

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