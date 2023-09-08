В Коми 21-летнего парня осудили за незаконную продажу алкоголя

В Коми под суд пошел 21-летний парень за продажу алкоголя

В Корткеросском районе 21-летнего местного жителя наказали за незаконную продажу спиртосодержащей продукции. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела продал алкоголь за 300 рублей совершеннолетнему покупателю. В роли покупателя выступал полицейский, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Свою вину молодой житель Коми признал полностью. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на десять месяцев.

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