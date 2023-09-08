В Коми волонтеры ищут 70-летнего дедушку с собачкой

В деревне Захарово Сыктывдинского района пропал без вести 70-летний Анатолий Шпаков. Пенсионер не выходит на связь с седьмого сентября.

Приметы: нормальное телосложение, рост 173 см, русые волосы с сединой. В день исчезновения он был одет в штаны спортивные черного цвета, темно-синюю кофту и голубую футболку. Вместе с ним была собака породы цвергшнауцер серо-седого окраса по кличке «Кэти».

Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Номера телефонов для связи с поисковиками «Лиза Алерт Коми»: 8 (904) 101 06 25, 8 (800) 700 54 52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ловил рыбу и собирал ягоды: потерявшийся молодой мужчина из Коми три дня выживал в лесу (подробнее)