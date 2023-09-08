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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:39

В Ухте Mitsubishi на тротуаре сбил 12-летнюю велосипедистку

В Коми Mitsubishi снес ограждение и сбил 12-летнюю велосипедистку
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 7 сентября, в Ухте Mitsubishi Lancer снес металлическое ограждение и сбил 12-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 16.00. 27-летний молодой человек ехал за рулем Mitsubishi по улице Оплеснина в сторону Октябрьской. На перекрестке водитель решил повернуть налево. Однако он не справился с управлением. Машина снесла металлическое ограждение и сбила девочку, которая ехала по тротуару на велосипеде. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб колена. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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