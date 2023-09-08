Поезда из Коми в Санкт-Петербург будут ходить до декабря

Фото: пресс-служба Северной железной дороги

Поезда из Коми в Санкт-Петербург, которые были назначены на лето и сентябрь, продолжат курсировать до декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Речь идет о составах, которые отправляются из Сыктывкара и Воркуты, а также из города Лабытнанги, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Поезда из этих населенных пунктов курсируют в Санкт-Петербург. Маршруты в северную столицу были назначены на июнь-сентябрь. Эти поезда продолжат курсировать в октябре-декабре.

Из Сыктывкара в Санкт-Петербург поезд будет отправляться 27 и 29 сентября, по нечетным числам с 1 по 29 октября и с 5 по 29 ноября, а также 1, 3 и 5 декабря.

Из Воркуты рейсы назначены на 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября, 5, 11, 15, 19. 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря. Из Лабытнанги в северную столицу можно уехать 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 октября, 2, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря.

Из Санкт-Петербурга в Сыктывкар поезд будет отправляться по четным числам с 4 по 30 октября, 1, 4, 5 ноября, с 8 по 30 ноября по четным числам, 2, 4, 6 и 8 декабря. В Воркуту можно будет уехать 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября, 5, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря. В Лабытнанги рейсы назначены на 29 сентября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 октября, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1 и 5 декабря.

Поезда будут курсировать с прицепной группой вагонов Котлас – Санкт-Петербург – Котлас.

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