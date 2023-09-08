Под Печорой водитель без прав попал в ДТП на мопеде и сам же пострадал

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 7 сентября, под Печорой опрокинулся мопед Racer, в результате чего пострадал 47-летний водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в пять вечера. 47-летний мужчина ехал на мопеде со стороны поселка Луговой в сторону поселка Белый-Ю. В какой-то момент транспортное средство попало в яму и опрокинулось прямо на дороге.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также повреждение плюсневого сустава ноги. Госпитализация ему не потребовалась. Уточняется, что пострадавший был в мотошлеме. Прав мужчина никогда не получал.

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