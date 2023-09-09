При пожаре в нефтешахте погибли два человека: дело направили в суд

Дело о гибели двух работников нефтешахты в Коми ушло в суд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми направили в суд уголовное дело о гибели двух работников ухтинской нефтешахты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Фигурантами стали работник ООО «НГМ-Бурение» и двое его бывших коллег из Нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть». Обвиняемым инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Фигуранты отключили защиту электрооборудования, нарушив закон. 1 ноября 2020 года на нефтешахте начался пожар. В результате погибли двое сотрудников подрядной организации. Кроме того, сумма ущерба имуществу превысила 127 млн рублей. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

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