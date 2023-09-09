Бил, душил и угрожал ножом: в Коми ссора из-за мясного блюда закончилась судом

Житель Коми угрожал убить жену из-за мясного блюда для внучки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Печоре 48-летнего местного жителя признали виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел вечером 12 января. Мужчина ужинал и выпивал. Он положил себе в тарелку мясное блюдо, которое приготовила супруга. Женщина сделала мужу замечание. Она заявила, что приготовила это блюдо для внучки. Из-за этого семейная пара начала ссориться. Мужчина дважды ударил женщину по лицу, начал душить, приставил к ее горлу лезвие ножа и пригрозил, что убьет. Пострадавшая эту угрозу восприняла реально, а потому обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Коми виновным. Мужчину приговорили к 360 часам обязательных работ.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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