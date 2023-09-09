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НовостиОбщество9 сентября 2023 9:51

В Усть-Цилемском районе Коми восстановили связь

Причиной неполадок было повреждение кабеля
Источник:kp.ru
В Усть-Цилемском районе Коми восстановили связь

В Усть-Цилемском районе Коми восстановили связь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Цилемском районе Коми полностью восстановили связь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В понедельник, 4 сентября, на дне Печоры был поврежден кабель связи. Инцидент произошел в районе переправы на Усть-Цильму. Специалисты выполнили все необходимые работы. Этот процесс проходил при непогоде.

– В настоящий момент связь полностью восстановлена, – сообщили в Минцифры.

В ведомстве подчеркнули, что теперь жителям снова доступны интернет и телевидение. В министерстве добавили, что продолжают контролировать ситуацию.

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