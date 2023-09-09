В Усть-Цилемском районе Коми восстановили связь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Усть-Цилемском районе Коми полностью восстановили связь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В понедельник, 4 сентября, на дне Печоры был поврежден кабель связи. Инцидент произошел в районе переправы на Усть-Цильму. Специалисты выполнили все необходимые работы. Этот процесс проходил при непогоде.
– В настоящий момент связь полностью восстановлена, – сообщили в Минцифры.
В ведомстве подчеркнули, что теперь жителям снова доступны интернет и телевидение. В министерстве добавили, что продолжают контролировать ситуацию.
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