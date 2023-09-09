Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 сентября 2023 10:42

В Коми компания загрязнила почву нефтью и скрыла это: возбуждено уголовное дело

В Коми завели дело о загрязнении почвы из-за скрытых нефтеразливов
Источник:kp.ru
В Коми завели дело о загрязнении почвы из-за скрытых нефтеразливов

В Коми завели дело о загрязнении почвы из-за скрытых нефтеразливов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Троицко-Печорском районе возбуждено уголовное дело по фактам загрязнения почв вследствие сокрытых нефтеразливов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце июля на территории Нижнеомринского участкового лесничества произошел нефтеразлив. Причиной инцидента стала разгерметизация запорной арматуры трубопровода. Этот объект принадлежит ООО «Нижнеомринская нефть». Содержание химических веществ грунте в 700 раз превысило нормативные показатели.

Кроме того, в лесу обнаружили еще ряд скрытых нефтеразливов. Там также нашли незарегистрированный шламонакопитель. Возбуждено уголовное дело о порче земли. Расследование контролирует прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ущерб 25 млн рублей: в Коми компания отказалась добровольно платить за разлив нефти (подробности)