В Коми компания загрязнила почву нефтью и скрыла это: возбуждено уголовное дело

В Коми завели дело о загрязнении почвы из-за скрытых нефтеразливов
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Троицко-Печорском районе возбуждено уголовное дело по фактам загрязнения почв вследствие сокрытых нефтеразливов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
В конце июля на территории Нижнеомринского участкового лесничества произошел нефтеразлив. Причиной инцидента стала разгерметизация запорной арматуры трубопровода. Этот объект принадлежит ООО «Нижнеомринская нефть». Содержание химических веществ грунте в 700 раз превысило нормативные показатели.
Кроме того, в лесу обнаружили еще ряд скрытых нефтеразливов. Там также нашли незарегистрированный шламонакопитель. Возбуждено уголовное дело о порче земли. Расследование контролирует прокуратура.
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