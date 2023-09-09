Ехал на велосипеде по зебре: в Ухте четырехлетний мальчик попал под колеса авто

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 8 сентября, в Ухте Renault Logan сбил четырехлетнего мальчика, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 9.25. Мужчина 1975 года рождения ехал за рулем Renault по проезду Строителей. В какой-то момент иномарка сбила ребенка. Он переезжал через дорогу на велосипеде по зебре. При этом мальчик не спешился.

В результате ДТП пострадавший получил ушиб левой лодыжки. Госпитализация ребенку не потребовалась. Юный житель Коми находился в сопровождении дедушки. Водитель Renault получил права в 1994 года.

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