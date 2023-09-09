В Усинске столкнулись Nissan и Renault: пострадали мужчина и женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 8 сентября, в Усинске столкнулись Nissan Terrano и Renault Logan, в результате чего пострадали оба водителя. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 16.45. Женщина 1992 года рождения ехала за рулем Nissan по улице Магистральной в сторону Промышленной. На перекрестке с Транспортной водитель не уступила дорогу Renault. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Мужчина 1988 года рождения, находившийся за рулем французского авто, получил ушиб грудной клетки, а также поверхностные раны головы. У женщины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, скальпированную рану головы, а также ушибы груди. Госпитализация никому из водителей не потребовалась, оба были пристегнуты. Женщина получила права в 2014 году.

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