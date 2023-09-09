В Коми планируют привить от гриппа не менее 60% населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми планируют привить от гриппа как минимум 60% населения региона. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

В Коми готовятся к предстоящему сезону 2023-2024 годов. В республике собираются привить 60% населения. Планируется, что такую процедуру пройдут как минимум 335 тысяч человек: 249 тысяч взрослых и 86 тысяч детей. Для этого будут использовать вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Иммунитет после прививки вырабатывается спустя две недели. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что проводить вакцинацию нужно в сентябре-октябре до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. За счет средств федерального бюджета (на бесплатной основе) иммунизируются «группы риска»:

- дети с 6 месяцев;

- учащиеся 1-11 классов;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы);

- лица, работающие вахтовым методом;

- сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации;

- работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- лица, подлежащие призыву на военную службу;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Кроме того, необходимо прививать работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.

Охват вакцинацией против гриппа в «группах риска» должен быть не менее 75%. Руководители предприятий, работники которых не относятся к «группам риска», также должны защитить своих работников от гриппа за счёт своих средств.

Экономическая эффективность вакцинации в 10-20 раз превышает затраты на вакцинацию. По данным ВОЗ вакцинация предотвращает заболевание гриппом у 80% вакцинированных, снижает смертность от гриппа на 41%. Привитые, даже в случае заболевания, болеют легче, без осложнений.

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