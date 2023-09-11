Ряд продуктов в Коми резко вырос в цене

В Коми выросла стоимость ряда продуктов

Комистат по результатам проверки магазинов Воркуты, Ухты и Сыктывкара опубликовал данные об изменении потребительских цен в период с 29 августа по 4 сентября.

По предоставленным данным, стоимость черного байхового чая выросла до 1 314 рублей за килограм, вермишель теперь стоит 152 рубля за килограм, а сливочное масло – 869 рублей за кг. Молоко выросло в цене с 75 до 100 рублей за кг.

Вареная колбаса выросла в цене до 476 рублей за кг, мороженая рыба – 220 рублей, а мясо кур – 212 рублей. Огурцы подорожали до 212 рублей, бананы – до 135 рублей, а репчатый лук до 41 рубля.

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