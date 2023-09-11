Главный внештатный педиатр минздрава Коми рассказала о причинах дерматита

Главный внештатный педиатр минздрава Коми рассказала о дерматите

Главный внештатный педиатр минздрава Коми и заместитель главного врача Республиканской детской клинической больницы Ольга Тарбеева рассказала о том, как выявить дерматит у детей.

По ее словам, дерматит является одним из самых распространенных заболеваний у новорожденных, детей, дошкольников и подростков. Он представляет собой очаги воспаления с сыпью и покраснениями.

Причиной дерматитов можно назвать гиперреактивность кожных покровов и реакцию на раздражающие вещества. В частности, у подростков такая реакция может наблюдаться при соприкосновении с металлом.

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