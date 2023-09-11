Нашла карту и пошла по магазинам: в Сыктывкаре дворник украла 10 тысяч рублей

Дворник из Сыктывкара нашла чужую карту и потратила оттуда 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 29-летнюю местную жительницу подозревают в краже более 10 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась 23-летняя сыктывкарка. Девушка рассказала, что потеряла банковскую карту. Несколько дней ей расплачивались неизвестные. С карты потратили более 10 тысяч рублей. Выяснилось, что сыктывкарка была в увеселительном заведении. Там у нее произошел конфликт с девушкой. Горожанка выронила телефон, в котором находилась карта. Смартфон удалось найти. Однако карты там уже не было. Кто-то нашел ее и расплачивался в магазинах.

Полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась ранее неоднократно судимая 29-летняя сыктывкарка. Злоумышленница рассказала, что работает дворником. Во время уборки она обнаружила на земле карту. Злоумышленница два дня тратила оттуда деньги. Подозреваемая покупала одежду, бижутерию и продукты. Когда лимит был исчерпан, девушка выбросила карту. Возбуждено уголовное дело.

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